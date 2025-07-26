وسائل التواصل الاجتماعي معنية.. شروط جديدة للحصول على “الفيزا” الأمريكية

كشفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، عن اعتماد إجراءات جديدة تتعلق بطلبات تأشيرات من نوع F وM وJ لغير المهاجرين ، والمخصصة للطلبة، المتدربين، والزائرين الأكاديميين.

وأكدت السفارة، في بيان لها، أن إصدار التأشيرات يعد قراراً يتعلق بالأمن القومي، حيث دعت المتقدمين لطلب التأشيرة. إلى تعديل إعدادات الخصوصية في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها “عامة”. لتسهيل عمليات التحقق من الهوية والأهلية وفقاً للقوانين الأمريكية.

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