وسيط الجمهورية يتوعد بمحاربة الرشوة والبيروقراطية في الإدارة

أكد وسيط الجمهورية، كريم يونس، على ضرورة مواجهة ذهنية الرشوة ومحاربة ظاهرة البيروقراطية في الإدارة.

وجاء ذلك، خلال اللقــاء الجهــوري للمندوبين المحليين لوسيط الجمهورية لولايات الجنوب الشرقي للوطن.

وأورد كريم يونس: “نأمل أن يكون التقسيم الاداري الجديد فرصة للنهوض بالتنمية المحلية وتقريب الإدارة من المواطن”.

وأضاف ذات المتحدث: “الوساطة يجب أن تمتد إلى الاستماع للمواطن في جميع مطالبه المشروعة التي عبر عنها منذ مسيرات 22 فيفري 2019”.

وتابع كريم يونس: “يجب علينا اليوم مواجهة ذهنية الرشوة”.

مشيرا إلى إن ظاهرة البيروقراطية هي واقع وحقيقة يعيشها المواطن الجزائري يوميا في كثير من الادارات”.

وأكد وسيط الجمهورية، إنه يحتم علينا اليوم الكلام عن هذه الظاهرة بصوت عال وبشجاعة.

معتبرا إن هيئة وسيط الجمهورية هي أبرز الاصوات المرتفعة لمواجهة هذه الظاهرة.

وأورد وزير الدولة: “سيبقى صوتنا مرتفعا كلما تعلق الأمر بأي مظهر من مظاهر البيروقراطية أو انتهاك أو تمييز أو إقصاء أو تهميش”.

وكشف كريم يونس، إن مصالحه سجلت ردود أفعال سلبية من بعض الهيئات، بما يفهم منها معاقبتهم بسبب لجوئهم لهيئتنا.

مؤكدا أنه لن يسكت على مثل هذه الممارسات الدنيئة التي تمس بمصداقية أخلاقيات تعامل الادارة نفسها وتطعن في هيئة وسيط الجمهورية.

وقال كريم يونس، إنه سيتم كشف كل انتهاك نسجله بهذا الخصوص.

وأضاف ذات المتحدث، إن تسيير وإدارة الازمات هو الجزء الأهم في أي سياسة رشيدة.

وأكد كريم يونس، إن مسيرة بناء الدولة الجزائرية الحديثة من طرف الجيل الجديد يتعين أن تستمر في عالم معاصر.