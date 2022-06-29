وصف شيخ الزواية “محمد تيجاني” ببارون مخدرات.. التماس 3 سنوات حبسا لمحمد بن حليمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في القضايا ذات صلة بالجريمة السيبرانية اليوم الاربعاء. تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دج. في حق العسكري السابق ” محمد بن حليمة”. عن تهمتي القذف والتشهير، وإهانة هيئة نظامية. وعرض فيديو من شأنه المساس بسلامة ووحدة الوطن، التي راح ضحيتها شيخ الزواية التيجانية المدعو ” تيجاني علي” لولاية الاغواط.

وخلال مواجهة المتهم محمد بن حليمة بالوقائع المنسوبة إليه، اعترف منذ الوهلة الأولى أمام قاضي الجلسة. بأنه حقيقة قام ببث فيديو عبر قناته بموقع “يوتيوب”. ومن خلاله تطرق إلى وقائع تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات يمارسها شيخ الزاوية الضحية علي تيجاني.

وقال المتهم أن المنطقة كلن معروف عنها منذ القدم بنشاطها المشبوه هذه.

كما اضاف بن حليمة للمحكمة، أنه وصلته معلومات عن حجز كمية معتبرة من المخدرات بمنطقة نائية. ذات طريق غير معبدة، وأن مصدر معلوماته موثوق كونهم يعدون زملاؤه الدركيين.

ورفض المتهم في ذات السياق الافصاح عن هوية الأشخاص الدركيين الذين كانوا يتواصلون معه لتسريبه معلومات تخص التحقيقات الأمنية. بحجة أن القانون الجزائري لا يحمي المبلغين عن الفساد. وقد يعرضهم للخطر والزج في السجن، في حال التطرق إليهم بالاسم الكامل.

واردف المتهم أنه تم إطلاق تسمية “إرهابي” عليه عبر حوارات مصورة عبر التلفزيون. من دون أية أدلة أو إثباتات، وهو ما يعتبر دوسا على قوانين الجمهورية والأحكام الدستورية. مضيفا أنه لايزال منذ 3 أشهر في الزنزانة “الحبس الانفرادي”. من دون أي تضامن من اية جهة قضائية للدفاع عن حقوقه.