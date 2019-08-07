وصول أكثر من مليون و800 ألف حاج إلى البقاع المقدسة و300 حالة تزوير للتأشيرات

كشف المدير العام للجوازات السعودية اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، عن تسجيل 300 حالة تزوير لتأشيرات الحج خلال هذا الموسم.

وكشف اللواء سليمان عبد العزيز اليحيى، عن وصول 1.819.798 حاجا من خارج المملكة حتى الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء.

وأكد أن انتهاء كل الرحلات الخاصة بالحجاج أمس الثلاثاء ليلا، ما عدا الرحلات المتأخرة لأسباب خارجة عن نطاق الحجاج.

وقدم ذات المتحدث عن أرقاما عن الحجاج للموسم الحالي وتتمثل في:

نسبة قدوم الحجاج الذكور 53 بالمائة والإناث 47 بالمائة.

عدد الحجاج القادمين من المنافذ الجوية 1.708.152 حاجا.

عدد الحجاج القادمين من المنافذ البرية 94.388 حاجا.

عدد الحجاج القادمين من المنافذ البحرية 17.250 حاجا.

وأوضح اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى عن استعداد المملكة العربية السعودية عن طريق إدارة الجوازات مستعدة نقل خدماتها إلى الحجاج في بلدانهم.

ويواجه الحجاج أحيانا بعض المشاكل تتمثل في أنهم يصلون قبل تأشيراتهم، ويتم حل مشاكلهم بسرعة في المطار.