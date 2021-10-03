وصول أول طائرة تابعة لشركة “مصر للطيران” إلى تل أبيب

وصلت اليوم الأحد، طائرة تابعة لشركة “مصر للطيران” إلى مطار بن غوريون الصهيوني في تل أبيب، وذلك لأول مرة في التاريخ.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” بأنه “منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979 ، أنشأت مصر شركة “طيران سيناء” لخدمة الرحلات الجوية بين مصر وإسرائيل حصريا، لكن “مصر للطيران” لم تحدد موعدا لأي رحلة جوية إلى إسرائيل لأسباب سياسية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الطائرة وصلت في رحلة مباشرة من القاهرة، وتم استقبالها على المدرج بطائرات مائية احتفالية”.

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