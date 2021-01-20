وصول الجرعات الأولى من لقاح “الأنجلو-سويدي” إلى الجزائر في فيفري

كشف عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور كورونا، البروفيسور رياض محياوي، أن لقاح الانجلو-سويدي “أوكسفورد-أسترا-زينيكا” سيصل الى الجزائر بفيفري القادم.

وأكد رياض محياوي، اليوم الأربعاء في تصريح للإذاعة الوطنية، أن “بلدانا قليلة شرعت في تلقيح مواطنيها”.

وقال المتحدث إن هناك 3 مخابر تتعامل مع الجزائر، مشيرا إلى اللقاح الروسي والصيني وأخيرا الأنجلو-سويدي “أوكسفورد-أسترا-زينيكا”.

وأضاف محياوي أن”إجمالي الطلبيات غير معروف،غير أن حسب التوقعات فإن الجرعات الأولى من اللقاح الانجلو-سويدي سيصل شهر فيفري القادم”.

وأشار عضو اللجنة،”حتى وإن كانت هذه الكميات غير كافية، فإن الشروع في حملة التلقيح سيثير، في مرحلة أولى،ارتياحا لدى السكان”.

وأفاد محياوي، أن الجزائر تنتظر استلام كمية إضافية لاحقا تقدر بـ8 مليون جرعة من خلال إجراء كوفاكس.

وأصر المتحدث أيضا على أن “اللقاح وحده غير كاف لوقف انتشار الوباء”، موصيا “بالاحترام المستمر للتدابير الوقائية بمختلف أنواعها”.