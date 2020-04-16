وصول الدفعة الأخيرة من الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارت

وصلت إلى مطار الجزائر الدولي ظهر اليوم الخميس آخر دفعة من الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات العربية المتحدة.

واوضح الرئيس المدير العام لمطار الجزائر الطاهر علاش لواج ان 296 مواطنا جزائريا وصلوا الى الجزائر على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإماراتية.

عملية اجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات إنطلقت السبت الماضي أن تم نقل 600 مسافر على متن طائرتين تابعتين للجوية الجزائرية.

كما تم إجلاء في نفس اليوم أزيد من 200 جزائري في 4 رحلات مناصفة بين الجوية الجزائرية وشركة الطيران الإماراتية.

والجدير بالذكر ان الجزائر أجلت منذ بداية جائحة كوفيد-19 أزيد من 8.000 رعية من الخارج تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .