وصول المبعوث الأممي دي ميستورا إلى مطار تندوف

وصل المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا اليوم السبت، إلى مطار تندوف. متوجها إلى مخيمات اللاجئيين الصحراويين في زيارة تقوده إلى المنطقة.

ووصل الوفد الأممي صباح اليوم السبت إلى مطار تندوف ليتوجه إلى ولاية السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين. أين سيتم استقباله من قبل والي الولاية وأعضاء من المجلس الشعبي والاستشاري. ليزور بعد ذلك بعض المرافق الصحية والتربوية.

كما ستكون له لقاءات مع سلطات الجمهورية الصحراوية وقيادة جبهة البوليساريو. ليكون ختام الزيارة التي تدون يومين، بلقاء مع الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي.

يشار إلى أن ستافان دي ميستورا شرع في أول زيارة رسمية له في المنطقة أول أمس الخميس من المملكة المغربية. على اعتبارها أحد طرفي النزاع.

وبعد محطة مخيمات اللاجئين الصحراويين، التي تنطلق اليوم وتتواصل على مدى يومين. من المرتقب أن يتوجه إلى الجزائر ثم إلى موريتانيا، على اعتبارهما بلدين جارين وملاحظين. حسب ما تنص عليه خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وحول هذه الزيارة، أكد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، محمد سيدي عمار، الجمعة. أنه “لا يتوقع الكثير من زيارة ستافان دي ميستورا الى المنطقة. على اعتبارها زيارة اتصالية وليست تفاوضية”.