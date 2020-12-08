وصول جثمان أسقف الجزائر هنري تيسيي إلى أرض الوطن 

وصل اليوم الثلاثاء، جثمان أسقف الجزائر هنري تيسيي إلى أرض الوطن، أين سيدفن على الأرض التي أحبها وأحب شعبها.

وكان في استقبال الجثمان، وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، بمطار هواري بومدين بالعاصمة.

وتوفي أسقف الجزائر هنري تيسيي، الثلاثاء الماضي، بليون في فرنسا، عن عمر ناهز 91 عاما.

وأسقف الجزائر هو قس كاثوليكي فرانكو-جزائري، تم تعيينه كراعي للابريشية الجزائرية سنة 1955 ثم أسقف وهران سنة 1972 قبل أن يصبح أسقف الجزائر سنة 1988.

وعرف عن الفقيد، تعلقه الشديد بالجزائر، حيث حصل على الجنسية الجزائرية سنة 1966، كما كان متعلقا بالحوار بين الديانات.