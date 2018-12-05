وصول جثمان الملاكم الجزائري أمين حليمي إلى أرض الوطن

وصلت جثة الملاكم الجزائري أمين حليمي إلى أرض الوطن ليلة أمس إلى مطار هواري بومدين بعد وفاته بحادث مرور في تايلاند يوم الخميس.

وتكفلت سفارة الجزائر بماليزيا التي تضمن التغطية مملكة تايلندا إجراءات نقل جثمان الرعية الجزائري بالتنسيق مع السلطات التايلندية.

والشركىة المكلفة بالقيام بالإجراءات الإدارية للنقل السريع.

للإشارة فقد إصطدمت سيارة سوداء من نوع تويوتا بدراجة نارية سوداء من نوع كوازاكي بلوحة ترقيم فوكت.

السيارة كان على متنها الملاكم الجزائري أمين حليمي رفقة زوجته، حيث لقي الثنائي حتفهما في عين المكان، بينما جرح سائق السيارة ومرافقه.

الحادثة وقعت في مفترق طرق أمام مطعم بمقاطعة فوكيت أين كان يقيم الملاكم الجزائري.