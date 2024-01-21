وصول طائرة الخطوط الجوية الفنزويلية إلى مطار هواري بومدين

وصلت في هذه الأثناء طائرة الخطوط الجوية الفنزويلية إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة في أول رحلة جوية مباشرة تربط الجزائر بكراكاس.

الرحلة رافقها وفد وزاري فنزويلي متكون من وزير النقل، وزير المالية، وزير البترول، وزير الصيد والتربية المائية، وزير التجارة الوطنية، ومسؤول العلاقات الخارجية.

وكان في استقبال الطائرة لدى وصولها مطار الجائر العاصمة، وزير النقل محمد لحبيب زهانة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ممثلا عن وزارة الشؤون الخارجية، ورئيس الهلال الحمر الجزائر.