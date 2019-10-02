وصول وزير الداخلية والوفود المشاركة في أشغال جمعية “الأفريبول”

الوطني
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وصول وزير الداخلية والوفود المشاركة في أشغال جمعية “الأفريبول”
بقلم أسماء.ع

وصل وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، إلى فندق الأوراسي، للمشاركةفي أشغال جمعية “أفريبول” الثالثة.

كما عرف الأوراسي، وصول وفود أخرى من مختلف الدول الإفريقية، للمشاركة في هذا الحدث، الذي سيدوم يومين من 2 إلى 3 أكتوبر.

وينظم، الاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي “أفريبول”، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني الدورة الثالثة للجمعية العامة للأفريبول.

وتتشكل الجمعية العامة للآلية “الأفريبول”، من قادة الشرطة للدول أعضاء الاتحاد الإفريقي، وقادة الشرطة الأفارقة.

كما سيشارك أيضا في هذه الجمعية العامة ممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية للتعاون الشرطي، ومحافظ السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.

بالإضافة إلى خبراء من ذات الهيئة، وعديد من الشخصيات كملاحظين.

وسيعزز، الحدث بحضور السلطات العليا للحكومة الجزائرية، والأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.


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