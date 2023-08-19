وصول وفد إيكواس إلى النيجر لبحث أزمة السلطة

وصل وفد عن مجموعة “إيكواس” اليوم السبت إلى النيجر، للقاء قيادة المجلس العسكري الانتقالي، في محاولة لحل أزمة السلطة وتجنب التدخل العسكري الخارجي.

وحسب موقع روسيا اليوم، يضم الوفد رئيس نيجيريا السابق عبد السلام بوبكر، وأمير سوكوتو.

وكان مفوض الشؤون السياسية في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، عبد الفتاح موسى، قد قال إن المجموعة قد ترسل بعثة دبلوماسية إلى النيجر يفي الـ19 من أوت.

مضيفا أن أعضاء المجموعة على استعاد لحل النزاع سلميا لكن “رقصة التانغو تحتاج لشخصين”.

وذكر رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي الأمين زين، مؤخرا إن رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني أعطى الضوء الأخضر للمفاوضات مع “إيكواس”.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي.

وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.

وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة “الخيانة العظمى”. و”تقويض أمن” البلاد في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا.