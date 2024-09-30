وصول وفد من الأطباء والممرضين لإن قزام

وصل اليوم الإثنين، وفد من الأطباء والممرضين والصيادلة التابعين للهلال الأحمر الجزائري، إلى مطار إن قزام لمتابعة تفشي وباء الملاريا.

وحسب بيان للهلال الأحمر الجزائري، وصلت ليلة أمس الأحد، الشحنة الأولى من العتاد الطبي والأدوية إلى ولاية إن قزام.

ووصلت هذه الشحنة، عبر طائرة “طاسيلي” التي خصصتها شركة سونطراك تحت تصرف الهلال الأحمر الجزائري.

وتمت عملية الإستقبال، بحضور والي الولاية والسلطات الأمنية بالإضافة إلى اللجنة الولائية.