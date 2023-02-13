وصول 3 طائرات جزائرية محملة بـ70 طن من المساعدات إلى سوريا

وصلت، خلال الساعات المنقضية، 3 طائرات جزائرية، محملة بالمساعدات، إلى مطار حلب في سوريا. كما كانت محملة بـ 70 طن من المساعدات.

وتحتوي الطائرات على حليب الأطفال، حفاظات، أدوية، الإسعافات الأولية، أفرشة، وألبسة. وكذا مواد غذائية واسعة الاستهلاك.

وتأتي العملية، التي تكفل بها الهلال الأحمر الجزائري، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقررت الحكومة تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا. و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية. تنفيذًا للتعليمات التي أسداها عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وحسب بيان الوزارة الأولى يأتي ذلك في إطار المساعدات التي تعكف الجزائر على تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين. تضامنًا معهما على إثر الزلزال العنيف الذي ضربهما.

كما دخلت قافلة مساعدات أممية، الخميس الماضي، مؤلفة من 6 شاحنات إلى محافظة إدلب شمالي غربي سوريا. وهي الأولى منذ وقوع الزلزال وقع فجر الإثنين. وهذا من معبر “جلوة غوزو” من الجانب التركي وعبرت إلى الأراضي السورية من معبر “باب الهوى”.

وسيتم إيصال المساعدات التي دخلت إلى شمالي سوريا ضمن برنامج آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا. إلى المتضررين من الزلزال.

للإشارة، ضرب فجر الإثنين، زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات. أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.