وصول 302 رعية جزائرية من فرنسا.. ورحلة أخرى مبرمجة في 11 سبتمبر

قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية هذا السبت، بإجلاء 302 رعية جزائرية كانت عالقة في فرنسا بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية، أمين الأندلسي، أنه تم إجلاء الرعايا عبر رحلة الجزائر – باريس ، رقم 1005 AH ، على متن طائرة ايرباص A330.

وأوضح أندلسي:”أنه تم إجلاء الرعايا من مطار أورلي “فرنسا” على متن طائرة ايرباص A330″.

وحطت الطائرة في مطار هواري بومدين الدولي على الساعة السادسة والنصف مساء (18سا30 د)

وتم توجيه الرعايا مباشرة نحو مراكز الحجر الصحي، لغرض المكوث مدة أسبوع يتم خلاله فحصهم ومراقبة صحتهم.

كما أشار المصدر ذاته، إلى وجود رحلة أخرى مبرمجة يوم الجمعة المقبل بتاريخ 11 سبتمبر.

للتذكير فإن هذه العملية تدخل في اطار المرحلة الرابعة للإجلاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وإلى غاية 3 سبتمبر الجاري، تم إجلاء 30.863 مواطنا من الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج بسبب تفشي جائحة كورونا.

وسخرت السلطات الجزائرية لهذا الغرض أكثر من 115 رحلة جوية و4 رحلات بحرية بالإضافة إلى عمليات الإجلاء التي تمت عبر الحدود البرية للمواطنين الذين كانوا عالقين في تونس وليبيا وموريتانيا.