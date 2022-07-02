وصول 358 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وصل أكثر من 358 ألف حاجا وحاجة إلى المدينة المنورة عبر المنافذ الجوية والبرية من جنسيات شتى.

وحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، فإن ما يربو على 289 ألف حاج وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام.

وأضافت أن مركز الهجرة البري استقبل أكثر من 50 ألف حاج. كما استقبل مركز حجاج البر ما يزيد عن 18 ألف حاج. إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم.

كما أضاف البيان، أن حجاج بنغلاديش هم الأكثر عددا في المدينة المنورة، بواقع 12 ألف حاج. ثم حجاج باكستان بعدد 9350 حاجا. والهند بعدد 6401 حاج. ثم حجاج نيجيريا بعدد 5135 حاجا، ثم حجاج إيران بواقع 5028 حاجا.

كما غادر 277 ألف حاج المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة.

فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أكثر من 80 ألفا حتى يوم أمس الجمعة.

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