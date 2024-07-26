وضعية المسبح البلدي لعين الصفراء تغضب والي النعامة

عاين والي النعامة، الوناس بوزقزة، وضعية المسبح البلدي المتواجد بحي القصر في بلدية عين الصفراء.

وتأسف والي الولاية للوضعية التي وجدها عليه. كما طرح جملة من الأسئلة على المجلس البلدي الذي لم يولي عناية لهذا المرفق.

وأمر الوالي بإعداد دراسة وبطاقة تقنية خاصة بتهيئة الحديقة والمسبح البلدي. الذي يعتبر مكسبا حقيقيا لساكنة المدينة والذي سيصبح فضاء ومتنفس للاطفال والشباب والعائلات.

كما أسدى تعليمات للأمين العام للولاية برصد المبالغ الكافية لتهيئة المرفق وفق منظور عصري مع التركيز على المساحات الخضراء.

كما أكد الوالي على ضرورة إعادة الاعتبار للحديقة التي تعتبر المرافق الترفيهية القديمة بالولاية.

وأعطى والى الولاية تعليمات بضرورة حسن اختيار نوعية الأشجار وتهيئة التربة وموقع الغرس جيدا الملائمة مع السقي بالتقطير.