وضع الرئيس المنغولي في الحجر الصحي بعد عودته من الصين

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وضع الرئيس المنغولي في الحجر الصحي بعد عودته من الصين
بقلم نسرين محفوف

خضع الرئيس المنغولي، خالتما باتولغا، والوفد المرافق للحجر الصحي، بعد عودتهم مساء أمس الخميس من زيارة إلى الصين استغرقت يوما واحدا.

وذكرت وكالة “مونتساميه” المنغولية أنه وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة من أجل منع انتشار فيروس كورونا، خضع باتولغا وأعضاء الوفد المرافق له لفحص طبي إثر وصولهم إلى المطار، قبل نقلهم إلى المؤسسات الطبية المختصة لحجر صحي مدته أسبوعان.

ووضع باتولغا في مستشفى بالعاصمة أولان باتور، أما وزير الخارجية ورئيس الديوان الرئاسي ورئيس إدارة الطوارئ وغيرهم من المسؤولين، فوضعوا في منتجع في ضواحي العاصمة.


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