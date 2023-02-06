وضع الصحفي سعد بوعقبة تخت نظام الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة الإلكترونية. بوضع الصحفي سعد بوعقبة، تحت نظام الرقابة القضائية.

ونسب للمتهم تهما تتعلق، بجنحة التمييز وخطاب الكراهية، وجنحة النشر وترويج اخبار باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. من شانها الاضرار بالامن العمومي واانظام العام. المعاقب عليه بنص المادة 20 -05 من قانون العقوبات.

كما شهدت جلسة التحقيق تأسس الأطراف المدنية المتمثلة في جمعيات المجمتع المدني لولاية الجلفة. تم تسجيل حضورهم الى المحكمة.

وجاء تقديم الصحفي سعد بوعقبة، أمام نيابة القطب صبيحة يوم الاثنين، من طرف فرقة قمع الجريمة الإلكترونية “بياربي”. بعد دعوى عمومية حركتها النيابة العامة ضده، في أعقاب كتابة مقال صحفي بأسلوب ساخر. تضمن أوصافا مسيئة لسكان ولاية الجلفة في الداخل الجزائري. واصفا اياهم بالخرفان السياسية – حد قوله- تم نشره على صفحته الرسمية التي اسمه – سعد بوعقبة- للتي يتابعها اكثر من 83 ألف متابع.

على غرار تصريح آخر لقناة غير معتمدة، مما ترتب عنه ردود فعل قوية. محدقا بذلك زوبعة سياسية واعلامية حركت عدة جمعيات ناشطة، لتتقدم الأخيرة. بشكوى رسمية أمام الجهات الأمني المختصة.

وأمام الحملة الاعلامية التي شنت ضد الصحفي سعد بوعقبة جعلت الاخير يخرج للاعتذار وتأكيده على أن كلامه لم يفهم في السياق الذي أراده، غير أن الإعتذار هذا لم يطفئ غليان الشارع الجلفاوي وعدد كبير من المتضامنين.

وحسب مصادر عليمة أكدت للنهار، فإن الصحفي سعد بوعقبة اعترف بأنه هو صاحب المقال، وانه يتحمل المسؤولية الجزائية المترتبة عنه، غير أنه نفى في ذات السياق ترويج المقال محل التجريم على منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، كما أضاف المتهم أن المقال أخرج عن صياغته.