وضع الكمامات إجباري في فرنسا إبتداء من الغد

أخبار العالم
  • -
  • 0
وضع الكمامات إجباري في فرنسا إبتداء من الغد
بقلم نادية بن طاهر

أعلن وزير الصحة في فرنسا، أوليفييه فيران، أن وضع الكمامات سيكون إجباريا في بلاده بالأماكن المغلقة، بدأ من يوم غد الإثنين.

وأورد الوزير الفرنسي على حسابه بتويتر أمس السبت قائلا أن هذا الإجراء، يتعلق بالمتاجر والمؤسسات المفتوحة للجمهور والأسواق المغطاة والمصارف.

مشيراً إلى أن إجراءات الحماية والفحوص، تبقى ضرورية لمكافحة الفيروس التاجي بفعالية.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن في 14 جويلية الجاري، أن فرنسا قد تجعل من وضع الكمامات إجباريا في الأماكن المغلقة، لوقف تفشي فيروس كورونا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=855621

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com