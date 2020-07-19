وضع الكمامات إجباري في فرنسا إبتداء من الغد

أعلن وزير الصحة في فرنسا، أوليفييه فيران، أن وضع الكمامات سيكون إجباريا في بلاده بالأماكن المغلقة، بدأ من يوم غد الإثنين.

وأورد الوزير الفرنسي على حسابه بتويتر أمس السبت قائلا أن هذا الإجراء، يتعلق بالمتاجر والمؤسسات المفتوحة للجمهور والأسواق المغطاة والمصارف.

مشيراً إلى أن إجراءات الحماية والفحوص، تبقى ضرورية لمكافحة الفيروس التاجي بفعالية.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن في 14 جويلية الجاري، أن فرنسا قد تجعل من وضع الكمامات إجباريا في الأماكن المغلقة، لوقف تفشي فيروس كورونا.