قالت وزارة الصحة انه تم وضع المواطنين الذين تم إجلاؤهم من الخارج تحت الحجر الصحي 14 يوما لمواجهة فيروس كورونا.

واعلنت وزارة الصحة في بيان لها انه تم وضع 1200 جزائري عائد من فرنسا في فندق مازافران زرالدة بالعاصمة.

كما تم وضع 200 مواطن تم ترحيلهم من تونس و 170 مواطنا من فرنسا في فندق المنتزه بعنابة وحمام الشلالة بقالمة.

وتم تحويل المسافرين الوافدين من الإمارات العربية المتحدة بفندق الرايس في العاصمة.

وتم وضع 200 مواطن قادم من مرسيليا بفندق الزيانين في تلمسان و 370 جزائريا عائدا من تونس في مركب حمام دباغ السياحي بقالمة.

كما تم وضع 646 مسافرا قادما من مدينة مرسيليا الفرنسية في المركب السياحي الأندلسيات بوهران و542 مسافرا كانوا عالقين بمطارات أجنبية في كل من القرن الذهبي ومركب “متاريس” وفندق “البلج” بتيبازة.