وضع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الفساد بالغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الأحد، بوضع الوزير الأول الأسبق، نور الدين بدوي تحت نظام الرقابة القضائية على ذمة التحقيق.

ووجهت لبدوي، تهم فساد تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة.

كما أمر قاضي التحقيق في ذات القضية، بوضع والي تيزي وزو سابقا حسين واضح تحت نظام الرقابة القضائية.

ووجهت لحسين واضح تهم فساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة.

وكان قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية، قد أمر صبيحة اليوم بإيداع وزير المالية السابق محمد لوكال، رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق لمتابعته قضائيا، لارتكابه وقائع حين تقلده منصب الرئيس المدير العام لبنك BEA

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