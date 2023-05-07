وضع حجر الأساس للمدينة الإعلامية يوم 5 جويلية

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن وضع حجر الأساس لمشروع المدينة الإعلامية الجديدة سيكون في 5 يوليو/جويلية المقبل. وهذا تزامنا مع الاحتفال بذكرى استرجاع السيادة الوطنية.

كما افاد رئيس الجمهورية أن هذا المشروع يضم مقرات لمؤسسة التلفزيون العمومي وللإذاعة الجزائرية ودار للصحافة. وغيرها من وسائل الإعلام الوطنية.

ومن جهة أخرى، تطرق الرئيس تبون إلى أهم الإنجازات التي تميز الجزائر الجديدة. مؤكدا أن هذه الأخيرة “ليست مجرد شعار. بل هي عودة إلى الدعائم الأساسية مع استغلال الإمكانيات”. “التي تزخر بها البلاد من أجل استكشاف فضاءات جديدة”.

وفي هذا الإطار، خص رئيس الجمهورية بالذكر قطاع التعليم العالي الذي يشهد -مثلما قال- “نهضة حقيقية يعكسها تخرج 250 ألف جامعي سنويا”. مشددا على أن “بلدا يحقق هذه الأرقام لا يحق له أن يبقى في نفس المستوى، بل يتعين عليه التقدم نحو الأمام”.

كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الافتخار بما تم تحقيقه لغاية الآن. مشيرا الى أن “ما عشناه سابقا يجب أن يدفعنا نحو انطلاقة جديدة ويجب علينا اليوم أن نكون في مستوى الجزائر الجديدة”.

وعلى صعيد آخر، جدد الرئيس تبون تأكيده على الأهمية التي يوليها للجالية الجزائرية بالخارج. وحرصه على أن يظل أفرادها قريبين من وطنهم الأم.

وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية على هامش اللقاء الإعلامي الذي أجراه مع مسؤولي بعض المؤسسات الإعلامية.

وذلك على هامش حفل الاستقبال الذي خص به رجال ونساء الإعلام، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

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