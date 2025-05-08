وضع عبارة “سعر مقنّن 25 دج” على أكياس الحليب المدعّم إجباري

صدر قرار وزاري مشترك بين وزارات الفلاحة، المالية والتجارة الداخلية. يحدّد ويضبط هوامش الفائدة وأسعار بيع حليب الأكياس المدعم.

القرار الوزاري المشترك الذي وقعه كل من وزير التجارة ووزير الفلاحة ووزير المالية صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. حيث يهدف هذا القرار إلى تنظيم إنتاج وتسويق الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج.

ويقصد بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر، هو الحليب المتحصل عليه حصريا من الحليب الطازج من الإنتاج الوطني. الذي يحتوي على نسبة من المادة الدسمة تتراوح ما بين 1.5% و 2 % . أي 15 إلى 20 غرام من المواد الدسمة في كل لتر واحد.

وتحدد أسعار الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج عند الإنتاج بـ 21 دينارا عند رصيف المصنع. وتتكفل الدولة بالفارق في السعر بين مبلغي 44 و21 دينار بالنسبة للمصنع. كما يتم تحديد سعر البيع لدى الموزعين بـ23 دينار مع فائدة دينارين للكيس. وتحديد سعر البيع لدى تجار التجزئة بـ25 دينارا مع فائدة دينارين للكيس وهامش ربح التوزيع بالجملة هو 2.00 دج / لتر.

وصدر في المرسوم أن حليب الأكياس المدعم مخصص حصريا للاستهلاك العائلي. كما يمنع توجيه حليب الأكياس المدعم لصناعة منتجات الحليب ومشتقاته أو استعماله من قبل كل متعامل اقتصادي. ناهيك عن أنه يمنع استعمال حليب الأكياس المدعم من طرف باعة المشروبات والمقاهي والمطاعم.

وتطرق القرار الوزاري، إلى إجبار مصنعي الحليب المدعم على وضع شريط أصفر على الكيس يحمل عبارة تكون باللون الأحمر “سعر مقنن 25 دج” . تكون أبعاد الشريط الأصفر ما بين 6 سم و 8 سم في العرض، وما بين 15 سم و 22 سم في الطول. بحيث تكون مرنة وملائمة بالنظر لطبيعة التجهيزات المستخدمة.

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