وضع كريم طابو تحت نظام الرقابة القضائية

أمر قاضي تحقيق الغرفة الأولى، في محكمة بئر مراد رايس، بوضع كريم طابو تحت نظام الرقابة القضائية.

كما أمر قاضي تحقيق الغرفة الأولى، في محكمة بئر مراد رايس، بوضع الناشط الحقوقي سليمان حميطوش، تحت نظام الرقابة القضائية.

وقد وجهت نيابة محكمة بئر مراد رايس، لكريم طابو، والناشط الحقوقي سليمان حميطوش التهم التالية:

1- التحريض على التجمهر غير المسلح ،

2- التجمهر غير المسلح

3- القذف

4- السب و الشتم

5- إهانة موظف أثناء تأدية مهامه

6- المساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر

7- السماح بالتقاط و نشر صور دون إذن صاحبها

8- المساس بالوحدة الوطنية.