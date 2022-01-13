وضع معالم تحديد الموقع على متن السفن المجهزة للصيد البحري

تم اليوم خلال إجتماع الحكومة برئاسة الوزير الول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع معالم تحديد الموقع على متن السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري، من أجل عصرنة ممارسات الصيد البحري وتأمين الصيادين في حالة وقوع أحداث مؤسفة في البحر.

وبهذا الصدّد، يأتي مشروع هذا النص تطبيقًا للقانون الـمعدل والـمتمم للقانون رقم 01 ـ 11 الـمتعلق بالصيد البحري وتربية الـمائيات، الذي يلزم السفن الـمعّدة للصيد البحري بالتجهيز بمعلم تحديد الـموقع.

ويتعلق الأمر بتركيب نظام مراقبة أساطيل الصيد البحري: “نظام مراقبة السفن {VMS} “، ويهدف إلى حماية الـموارد الصيدية والحفاظ عليها.

وينبغي التوضيح أن هذا النظام سيكون إجباريا بالنسبة لبعض فئات سفن الصيد البحري.

فيديو رمي “السمك” من طرف صاحب شاحنة.. مديرية الصيد توضح!

علّقت، مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف، حول الفيديو الذي تم نشره على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أكد أن الفيديو مأخوذ على بعد متر من المكان المخصص للإتلاف داخل مركز الرسم التقني للنفايات بالسماتي بلدية الطارف. وهذا قبل دفن “السمك” بآلة الجرف.

في حين قالت المديرية، إن هذه الأسماك المقدرة بـ3.5 طن هي التي كانت محل حجز من طرف أفراد الدرك الوطني. وهذا بسبب عدم حصول ناقليها عل الشهادة الصحية للمنتوج وأن عملية الإتلاف تمت يوم الأربعاء 5 جانفي. كما حضر العملية أفراد أو فرقة الحجز لمجموعة الدرك الوطني الطارف وبيطري مصالح البيطرة الطارف.

وأشارت المديرية، إلى أن المكان يبدو في الصور به عدة أحوال وبقايا نفايات. “لأن هناك عدة عمليات إتلاف لمواد أخرى تمت بعد عملية إتلاف الأسماك”. كما جاء رد المديرية بعد تحقيقها المعمق من صحة فيديو يظهر رمي الأسماك الزرقاء من طرف صاحب شاحنة.

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وإجتمع إطارات من وزارة الصيد البحري ، بمقر الوزارة، في لقاء عمل. من أجل ضبط أسعار بيع منتوج السردين خلال الفترة التي ينخفض فيها الإنتاج.

ويندرج هذا اللقاء ضمن مساعي الوزارة لضبط سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.

وشارك فيها ممثلين من مديرية مراقبة هذه النشاطات البحرية وتربية المائيات و تنظيم سوق المنتجات الصيدية.