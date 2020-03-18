وضع 900 مسافر قادم من مرسيليا في الحجر الصحي بمركب الأندلسيات بوهران

قررت السلطات العمومية وضع 900 مسافر جزائري قادم من اسبانيا في الحجر الصحي بمدينة وهران وبالضبط في القرية السياحية الأندلسيات.

وحسبما نشره مجمع سياحة فندقة وحمامات على صفحته الرسمية على الفايسبوك، فإن المسافرين القادمين من إسبانيا على متن سفينة الجزائر 2 سيتم وضعههم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما إلى غاية صدور نتائج التحاليل الخاصة بهم.

وكشف بهلولي حسان المدير العام لمركب الأندلسيات بوهران في اتصال مع “النهار أونلاين”، أن عدد المسافرين يبلغ 900 مسافر سيتم وضعهم في الحجر الصحي على مستوى المركب السياحي مع توفير كل الضروريات اللازمة من إطعام ومبيت باقي المرافق إلى غاية مغادرة كل المحجور عليها وصدور التحاليل الخاصة بهم.