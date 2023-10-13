وفاة أستاذ وإصابة عدة أشخاص في هجوم على ثانوية بفرنسا

وقع هجوم طعن اليوم الجمعة، حوالي الساعة 11 صباحًا، في مدرسة غامبيتا الثانوية في أراس بفرنسا.

وحسبما علمت قناة BFMTV من مصدر في الشرطة. توفي مدرس وأصيب عدة أشخاص آخرين.

وعلمت قناة BFMTV من الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى هناك يوم الجمعة. وسيرافقه وزير التربية الوطنية غابرييل أتال.

وبحسب معلومات قناة BFMTV، تم القبض على المشتبه به، وهي المعلومات التي أكدها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين على موقع X (تويتر سابقًا).

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي أن “عملية للشرطة جرت في مدرسة غامبيتا الثانوية في أراس. واعتقلت الشرطة الجاني”.

ولم يتم الاتصال بعد بمكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في هذه المرحلة من التحقيق.

وحسب ذات المصادر، فإن المشتبه به شاب يبلغ من العمر 20 عامًا من أصل شيشاني.