وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية “كوبي براينت” وابنته

توفى أسطورة كرة السلة الأمريكية العالمي اللاعب “كوبي براينت” وابنته، بعد سقوط طائرته المروحية (هليكوبتر)، عن عمر 41 عاما.

وسقطت طائرة كوبي براينت، نجم بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة .

في مدينة كالاباساس في لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا.

وفق ما أعلن عنه حاكم ولاية كاليفورنيا.

كما أكدت شبكة “إن.بي.سي نيوز” ان ابنة كوبي برايانت البالغة من العمر 13 عاما توفيت أيضا في تحطم هليكوبتر.

ويعد براينت من بين اللاعبين الأكثر تسجيلا في الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة، حيث سجل 33643 نقطة على مدى 20 عاما.

وفاز الأسطورة بلقب دوري المحترفين خمس مرات، بالإضافة إلى ميداليتين ذهبيتين مع منتخب بلاده إلى جانب جيمس في الألعاب الأولمبية 2008 في بكين و2012 في لندن.