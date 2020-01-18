وفاة أقصر رجل في العالم عن عمر ناهز 27 عاماً

توفي “خاجيندرا ثابا ماغار”، أقصر رجل في العالم، والذي يبلغ طوله 56 سم، إثر إلتهاب رؤوي حاد، عن عمر ناهز 27 عاما.

وأعربت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن حزنها الشديد لوفاة “خاجيندرا”، والذي ينحدر من دولة النيبال، وهو أقصر رجل في العالم، من الفئة المتجولة التي تستطيع الحركة والمشي دون طبيب.

وكان والده قد صرح، بأن خاجيندرا ولد صغيرا جدا، حتى يمكن وضعه في راحة الكف، وكان من الصعب جدا أن يقوم بتحميمه.

وأوضحت موسوعة غينيس، أن خاجيندرا، سجل في عام 2010، وكان أقصر رجل ذكر يعيش على الأرض.

ليتم عام 2012، تقسيم لقب أقصر رجل في العالم، إلى رجل متجول وغير متجول، وتم تصنيف الفليبيني “جونري بالاوينج” ويبلغ طوله 59.93 سم، بأنه أقصر رجل في العالم في فئة غير المتجولين.