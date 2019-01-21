وفاة “أكبر معمر في العالم”

بعد بضعة أشهر من حصوله على لقب أكبر معمر في العالم، توفي ماسازو نوناكا “عميد العالم” في منزله عن عمر ناهز 113 عامًا.

وصرحت عائلته أنه توفي في صباح الأحد، بينما كان نائما في منزله في أشورو في جزيرة هوكايدواليابانية.

وأعلن طبيب العائلة وفاته نتيجة أسباب طبيعية، وأكدت حفيدته يوكو نوناكا ذلك حسب مانقلته عنها صحيفة ديلي ميل البريطانية.

بقولها: “لم يكن لديه أي مشكلة صحية، لقد ذهب بسلام وهذا على الأقل عزاؤنا”.

وكانت موسوعة غينيس للأرقام القياسية قد اعتمدت ماسازو نوناكا، في أفريل الماضي.

ويذكر أن نوناكا، الذي كان يستمتع بتناول الحلويات، ولد في 25 يوليو 1905، وترعرع في عائلة كبيرة.