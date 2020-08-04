وفاة أمين عام حزب الكتائب اللبنانية نزار نجاريان في إنفجار مرفأ بيروت

توفي مساء اليوم الثلاثاء أمين عام حزب الكتائب اللبنانية نزار نجاريان في إنفجار بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ووفق قناة أل بي سي اللبنانية فقد توفي نجاريان متأثرا بإصابة على مستوى الرأس جراء الإنفجار الذي حدث بمرفأ بيروت.

هذا وقد تسبب الإنفجار في عدد من الموتى والجرحى في صفوفو المواطنين، حيث سُمع دوي الإنفجار في كل أرجاء العاصمة.

وافادت وسائل إعلام لبنانية ان الإنفجار أحدث أضرارا كبيرة مسّت المنازل والسيارات بمحاذاة المرفأ

ولحد الساعة لم يتم الإعلان عن الحصيلة الرسمية للوفيات والجرحى، وكذا أسباب الإنفجار.