وفاة أول مصاب بأوميكرون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن السلطات الصحية سجلت أول حالة وفاة لشخص بريطاني مصاب بالمتحور الجديد “أوميكرون”.

وحسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز، فقد أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن مريضا واحدا على الأقل توفي بعد إصابته بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”. ليكون بذلك أول وفاة بسبب أوميكرون في بريطانيا. مضيفا أنه ” علينا أن ننوّه بالسرعة الهائلة التي يتسارع بها (المتحور) بين السكان”.

وقال بوريس، أثناء زيارته لمركز تطعيم بالقرب من بادينغتون في غرب لندن: “للأسف، نعم، يؤدي متحور أوميكرون إلى دخول المستشفى. وللأسف تم تأكيد وفاة مريض واحد على الأقل بسبب هذا المتحور”.

وأضاف: “لذا أعتقد أن الفكرة التي تعتبر أن أوميكرون أكثر اعتدالا، يجب أن نضعها على جنب. ونركز حاليا على الوتيرة التي ينتشر بها بين السكان. وبالتالي فإن أفضل شيء يمكننا القيام به هو الحصول على الجرعة المعززة”.

وقال وزير الصحة، ساجد جاويد، في حديث لتلفزيون “سكاي نيوز”، إن “كل ما نعلمه عن أوميكرون هو أنه ينتشر بمعدل كبير. وهو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام”.

طالع أيضا

الصحة العالمية تحسم الجدل حول انتشار “أوميكرون” وخطورته على اللقاحات

أكدت منظمة الصحة العالمية أن سلالة “أوميكرون” من فيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع من سابقاتها. وعلى الرغم من أن هذا المتحور يثير أعراضا طفيفة إلا أنه يجعل اللقاحات أقل فعالية.

وأشار تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، إلى أن معطياتها غير مكتملة. كما أن حالات الإصابات بين الناس بهذه النسخة تم رصدها حتى 9 أكتوبر 2021 في 63 دولة بكل مناطق منظمة الصحة العالمية.

وذكرت المنظمة في التقرير، أن نسخة “أوميكرون” لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” يبدو أنها تنتشر بشكل أسرع من المتحورة “دلتا” المسؤولة حاليا عن معظم الإصابات في العالم.

ولم يتم رصد سرعة الإنتشار هذا في جنوب إفريقيا فحسب. وإنما كذلك في المملكة المتحدة، حيث تسود أيضا المتحورة “دلتا”. كما توقعت المنظمة “أن تتفوق أوميكرون على دلتا في الأماكن التي فيها انتقال مجتمعي”.

وكشف التقرير، أنه على الرغم من أن البيانات لا تزال غير كافية لتحديد درجة حدة المرض الذي تسببه المتحورة “أوميكرون”. إلا أن الأعراض في الوقت الحالي تبدو “خفيفة أو معتدلة” في كل من جنوب إفريقيا. حيث ظهرت للمرة الأولى، وفي أوروبا.