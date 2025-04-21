أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما، بعد مسيرة دامت 12 عاما على رأس الكنيسة الكاثوليكية، تميّزت بالكثير من التحولات والمواقف التاريخية.

البابا، الذي دخل مستشفى “جيميلي” في روما منتصف فيفري بسبب مشكلات حادة في التنفس. فارق الحياة بعد معاناة من التهاب رئوي مزدوج والتهاب تنفسي معقّد أدى إلى تندب رئتيه وصعوبة كبيرة في التنفس.

كان البابا فرنسيس قد نقل إلى المستشفى في 14 فيفري، وأمضى أسابيعه الأخيرة تحت رعاية طبية مكثفة. وسط قلق متزايد على حالته الصحية. وقد كشف التشخيص لاحقا عن إصابته بعدوى رئوية خطيرة، جعلت من عملية التنفس تحديا متواصلا حتى وفاته.

البابا فرنسيس من مواليد 17 ديسمبر 1936، وتوفي بعد تعرضه لأزمة صحية فى الفترة الأخيرة استمرت لعدة أسابيع، حيث عانى البابا فرنسيس من صعوبات في التنفس ونقل على إثرها إلى مستشفى جيميلي بروما لتلقى العلاج.

وفى وقت سابق، دعا البابا فرنسيس إلى وقف إطلاق النار فى غزة، وتقديم المساعدة للشعب الفلسطينى الذي يتضوّر جوعا”.

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