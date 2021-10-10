وفاة الجنرال الأمريكي الذي قبض على صدام حسين

توفي الجنرال الأمريكي المتقاعد، ريموند أوديرنو، الذي قاد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق في ذروة الحرب، عن عمر ناهز 67 عاما.

وأعلن متحدث باسم عائلة أوديرنو لصحيفة “The Hill” عن وفاة الجنرال قائلا: “إنني أستطيع أن أؤكد ببالغ الأسف وفاة الجنرال ريموند أوديرنو في الثامن من أكتوبر”، موضحا إن السرطان كان سبب الوفاة.

وقاد الجنرال أوديرنو، في 2001-2004، فرقة المشاة الرابعة، التي شاركت في عملية 2003 للعثور على الزعيم العراقي الراحل صدام حسين والقبض عليه. ومنذ عام 2008 إلى عام 2010، قاد أوديرنو التحالف أولا ثم القوات الأمريكية في العراق بين 2011-2015 وشغل منصب رئيس أركان الجيش الأمريكي، وترك الخدمة العسكرية عام 2015.

وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن تعازيهما في وفاة الجنرال.

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