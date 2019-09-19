وفاة الرئيس التونسي الأسبق بن علي زين العابدين

توفي، اليوم الخميس، الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، عن عمر يناهز 83 سنة.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن بن علي وافته المنية، في جدة السعودية، بعد صراع مع المرض.

وأشارت وسائل إعلامية تونسية، أن الرئيس التونسي الأسبق، قضى 3 أشهر كاملة، بالعناية المركزة، في أحد مستشفيات السعودية.

ويجدر الذكر أن محكمة تونسية قضت في 2011 بالسجن غيابيا على بن علي، لمدة 35 عاما لتهم متعددة تتعلق بالفساد المالي.

كما قضت المحكمة العسكرية التونسية من جهتها بسجن بن علي 20 سنة بتهم التحريض على القتل والنهب.

وكان الرئيس التونسي الأسبق قد أُطيح به من الحكم، في بداية عام 2011، بأعقاب ثورة شعبية دامت أيام.

الأمر الذي اضطره إلى مغادرة البلاد، هربا، على متن طائرته الرئاسية متجها إلى السعودية.