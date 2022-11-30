وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين

توفي الرئيس الصيني الأسبق، جيانغ زيمين، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 96 عاما، حسب ما أعلنته السلطات في الصين.

وشغل جيانج زيمين منصب الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني، في الفترة من 1993 حتى 2002.

ويعد الرئيس الخامس لجمهورية الصين الشعبية في الفترة من 1993 حتى 2003. ورئيس اللجنة العسكرية المركزية من 1989 حتى عام 2004.

هذا وصوت الحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر الماضي على فترة رئاسية جديدة للرئيس الصيني الحالي شي جين بينج، لخمس سنوات جديدة.