وفاة الطالبة بكوش نصيرة في الإقامة الجامعية تخرج اتحاد الطلبة عن صمته

تفاجأ الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بالإجراءات المتخذة بعد وفاة الطالبة بكوش نصيرة، والتي أفضت إلى إنهاء مهام مدير الإقامة الجامعية.

واعتبر الاتحاد هذا القرار بمثابة ذر للرماد في العيون، ولا يرقى إلى تطلعات الطلبة وكذا مكونات الأسرة الجامعية.

وعبر بيان الاتحاد عن مخاوفه من سقوط ضحايا جدد لا قدر الله يضافون الى قائمة الضحايا السابقين.

وطالب الاتحاد من وزير التعليم العالي ترحيل كل مسؤول عن هذه الكارثة مهما علا شأنه.

وجدد مطلبه التقليدي بحل الديوان الوطني للخدمات الجامعية واستبداله بوزارة منتدبة أو تغيير جملة القوانين المسيرة لهذا القطاع.