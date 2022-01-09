وفاة العسكري المتقاعد العريف الأول كمال فراحتية

توفي اليوم الأحد العسكري المتقاعد الأول كمال فراحتية عن عمر ناهز 37 سنة، في حدود الساعة الثالثة صباحا بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بقسنطينة.

للإشارة، الفقيد كان مصابا بمرض تشمع الكبد الذي ألزمه الفراش لمدة طويلة.

كما أن الفقيد كان قد تم نقله للعلاج بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بقسنطينة نهاية الأسبوع الماضي.

وهذا بعد تعليمات من الفريق السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.