وفاة الفنان السوري صباح فخري

إنتقل إلى رحمة الله، الفنان السوري القدير، صباح فخري، عن عمر ناهز الـ88 عاما، حسب وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السورية.

وصباح فخري من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي، وهو فنان ومغني من أعلام الموسيقى الشرقية.

ولد الفنان الراحل في مدينة حلب السورية، أحد أهم مراكز الموسيقى الشرقية العربية.

واشتهر فخري، في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق.

أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية.

كما شارك الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية في العديد من المهرجانات في الوطن العربي والعالم.

وظهرت موهبة الفنان الراحل في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى في سن مبكرة.

وحصل فخري على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديرا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة.

وشغل الفنان الراحل مناصب عدة، فأنتخب نقيبا للفنانين السوريين، ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب، ومديرا لمهرجان الأغنية السورية.

وحطم الفنان الراحل الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

هذا وإنتشرت قبل أشهر شائعة وفاة الفنان الكبير صباح فخري، لتنفي نقابة الفنانين السوريين الخبر.

وأكدت النقابة، أن الفنان الكبير صباح فخري بصحة جيدة ولا صحة إطلاقا لهذه الشائعة.

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