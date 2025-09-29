وفاة الكاتب والباحث صاري علي حكمت

توفي الكاتب والباحث في الثقافة الصوفية وأستاذ الأدب المقارن بجامعة أبو بكر بلقايد بولاية تلمسان، صاري علي حكمت. حسب ما علم لدى أقاربه.

ويعد الراحل صاري علي حكمت أحد أكبر الباحثين في الثقافة الصوفية في الجزائر. ورئيس نادي “الثقافة الصوفية” بتلمسان وأستاذ الأدب المقارن بجامعة أبو بكر بلقايد بالولاية نفسها. ومؤلف عدة كتب حول أقطاب الصوفية وعضو الجمعية الوطنية للزوايا.

وكانت للراحل العديد من المؤلفات والدواوين من بينها “أنطولوجيا الأمير عبد القادر صوفي الكتابة”. و”أنطولوجيا ديوان سيدي بومدين, شاعر الحب الأبدي”. إلى جانب كتب عن التصوف وسير الرحلة.

وتخرج المرحوم في تخصص الطب قبل مواصلة الدراسات الجامعية في الأدب المقارن. واشتغل كأستاذ محاضر بجامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان وقسم اللغة الفرنسية بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد.