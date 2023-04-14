وفاة اللاعب التونسي الذي أضرم النار في جسده

أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم الجمعة، وفاة اللاعب السابق، نزار العيساوي متأثرا بحروقه البليغة.

وكان العيساوي قد أقدم على حرق نفسه الإثنين الماضي، موجها اللوم لعناصر الشرطة التونسية لاتهامه بالإرهاب زورا. بحسب تعبيره.

وقالت الوكالة، إن العيساوي. توفي ليلة الجمعة، في المستشفى بمنطقة بن عروس، بعد أيام من حرق نفسه أمام معتمدية حفوز بالقيروان.

يذكر أن العيساوي، عمد إلى إضرام النار في جسده على خلفية اتهامه بقضية إرهابية، إثر توجهه إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى ضد بائع الموز الذي عمد إلى بيعه بسعر 10 دنانير للكيلو غرام الواحد، حسبما صرح به المتوفي قبل انتحاره، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.