وفاة المالي “ماليك توري” اللاعب السابق لعدة أندية جزائرية

توفي أمس الأربعاء، المالي ماليك توري، الذي حمل ألوان 3 أندية جزائرية، ما بين 2018 و2021، عن عمر يناهز 28 ربيعا.

وكشفت تقارير صحفية مالية، بأن توري، وافته المنية أثناء مشاركته في مباراة مع أصدقائه، حيث انهار فجأة على أرضية الملعب.

وعزّت إتحاد بسكرة، لاعبها السابق، الذي حمل ألوان الفريق ما بين جانفي وجويلية 2018. قبل أن يلتحق بمولودية بجاية.

وبدورها، عزّت إدارة وفاق سطيف، التي التحق بها اللاعب المالي صيف 2019. وحمل ألوان “النسر الأسود” إلى 2021، قبل أن يلتحق بغزل المحلة المصري.