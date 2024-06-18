وفاة المجاهد “كبير مختار” في المستشفى المختلط ببرج باجي مختار

إنتقل إلى الرفيق الأعلى المجاهد كبير مختار يوم أمس في المستشفى المختلط ببرج باجي مختار. بعد تعرضه لوعكه صحية حرجة.

ويعتبر المجاهد كبير مختار هو آخر مجاهد متبقي حي على مستوى ولاية برج باجي مختار. ولد سنة 1939 في وسط عائله محافظة أدخلة والده مدرسة قرآنية. حيث تعلم أصول الدين وفي سنة 1960 إلتحق بجيش التحرير الوطني عن طريق الجبهة الجنوبية بانتدينة بكيدال مالي.

ولقى بعض التدريبات ثم إلتحق بالمجاهدة في ولاية تمنراست و بعد الاستغلال إلتحق بسلك الشرطة بولاية أدرار. حيث قضى عامين ثم التحق بالجيش الوطني الشعبي حتى تقاعده وبعدها التحق بالمنظمه الوطنية للمجاهدين. وشغل مندوب ولائي ورئيس لجنه التصحيح والأعتراف بتمنراست.

وفي سنة 1997 ترأس مكتب المجاهدين ببرج باجي مختار وفي سنة 2020. أصبح أمين ولائي للمنظمة الوطنية للـمجاهدين إلى حين وفاته بتاريخ 17/06/2024 عن عمر ناهز 86 سنة.