وفاة المجاهد والفنان الهادي رجب

توفي المجاهد، عضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني, بوليفة الهادي المدعو الهادي رجب عن عمر ناهز 82 عاما. كما تقدم الوزير المجاهدين، العيد ربيقة، بأخلص تعازيه إلى عائلة الفقيد ورفاقه، سائلا الله أن يلمهم جميل الصبر والسلوان.

وجاء في رسالة التعزية: “فاجعة أخرى نتلقاها اليوم بوفاة المجاهد بوليفة الهادي, المدعو الهادي رجب, تغمده الله برحمته الواسعة. الهادي”. “أحد أعمدة الفن الجزائري انخرط مبكرا في صفوف الثورة التحريرية ضمن أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني”. و”كان من أولئك الأفذاذ الذين نقلوا صوت الثورة إلى مختلف ربوع العالم حاملين الرسالة الشريفة لكفاح الشعب الجزائري وقضيته العادلة”.

و”أمام هذا الرزء الجلل –يقول الوزير– لا يسعني إلا أن أتقدم إلى عائلته الكريمة وكل رفاقه في الجهاد وأسرته الكبيرة في الساحة الفنية”. “بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله أن يلهمنا وأهله وذويه جميل الصبر ووافر السلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الهادي رجب من مواليد 1941 التحق بقاعدة جيش التحرير بتونس وعمره لم يتعد ال14 ربيعا وانضم إلى الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني. وعمل مع العديد من الفنانين من أمثال أحمد وهبي ومصطفى كاتب ومصطفى بديع.

وعرف الهادي رجب بجمال صوته وحسن آدائه لمختلف الأغاني الثورية، العاطفية والإجتماعية. وقد عمل بالإذاعة الوطنية وصال وجال عبر العديد من المدن والبلدان وبقيت أغانيه تردد إلى يومنا هذا.

كما اشتهر الفنان مغاربيا وعربيا ومن أشهر أغانيه “قلبي يا بلادي لا ينساكي” و”شوف الورد”. وكذا رائعته مع المرحومة صباح الصغيرة “آدم وحواء”.

يذكر أن ربيقة كان قد قام قبل أيام بزيارة الفقيد للاطمئنان على صحته, وأسدى تعليمات بنقله إلى المستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش” لتلقي العلاج.