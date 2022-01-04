وفاة المذيع التلفزيوني الشهير بوغدانوف بعد أيام من وفاة توأمه المتطابق غريشكا

توفي المذيع التلفزيوني الفرنسي الشهير، إيغور بوغدانوف، بعد أيام قليلة من وفاة توأمه المتطابق غريشكا. وسط تكهنات بأن سبب الوفاة قد يكون متعلقا بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، توفي غريشكا بوغدانوف، وهو شخصية تلفزيونية فرنسية، عن عمر يناهز 72 عاما في 28 ديسمبر 2021. كما ترك وراءه شقيقه التوأم إيغور، وبعد ستة أيام فقط من وفاة أخيه، أعلن وكيل إيغور أنه توفي أيضا.

وولد إيغور بوغدانوف في 29 أوت 1949، وكان معروفا كمنتج تلفزيوني ومضيف من فرنسا، وعلى غرار أخيه الراحل، كان إيغور أيضا كاتب مقالات علمية، وكان متزوجًا من الكاتبة والمؤرخة الفرنسية أميلي دي بوربون بارم قبل طلاقهما.

هذا وأعلن أمس الاثنين، في 3 جانفي 2022، وفاة إيغور “محاطا بأطفاله وعائلته”، بحسب وكيل أعماله. في حين لم يتم الكشف عن سبب محدد للوفاة بعد، بينما تم الإبلاغ عن أنه كان إثر تشخيص الإصابة بفيروس كورونا. وهو نفس المرض الذي أودى بحياة شقيقه غريشكا.

وفقا لصحيفة “Le Monde”، لم يتم تطعيم إيغور أو غريشكا ضد فيروس كورونا. فيما تم إدخال غريشكا إلى المستشفى في باريس في 15 ديسمبر 2021، بعد إصابته بالفيروس ومعاناته من مرض شديد.

كما ظهر التوأمان بوغدانوف، المنحدران من عائلة للطبقة الأرستقراطية الأوروبية، لأول مرة على شاشة التلفزيون في عام 1979. حيث استضافا البرنامج التلفزيوني في الثمانينيات “Temps X”، والذي كان أحد أقدم مسلسلات الخيال العلمي في البلاد. كما استمرا في الظهور في مجموعة متنوعة من البرامج العلمية، ومعظمهم من الخيال العلمي واستكشاف الفضاء.

طالع أيضا: