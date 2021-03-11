وفاة الهولندي “لو أوتنز” مخترع شريط الكاسيت

توفي الهولندي، لو أوتنز، مخترع شريط الكاسيت الذي قام بتسجيل أول شريط صوتي في العالم، عن عمر يناهز 94 عاما.

وأعلنت عائلة المخترع الراحل، الذى كان يعمل مهندسا، أنه فارق الحياة في بيته بمنطقة دوزيل، نهاية الأسبوع الماضى.

وأدى اختراع الشريط السمعي “الكاسيت”، سنة 1963، إلى إحداث نقلة كبيرة في طريقة استماع الناس إلى الموسيقى والكتب المسجلة.

فيما تشير التقديرات إلى أن نحو 100 مليار شريط جرى بيعه في العالم منذ ذلك الحين، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وفي الثلاثين من أوت 1963، قام أوتنز، وكان عمره 37 سنة، بعرض شريط التسجيل في معرض برلين لإلكترونيات الإذاعة.

وفي ظل هذا النجاح، قام أوتنز بالتوصل إلى اتفاق مع شركتي “فيلبس” و”سوني” لأجل تأمين حقوقه على مستوى الملكية الفكرية.

ولم تقف مساهمة المخترع الراحل عند هذا الحد، فقد ساهم أيضا في تطوير القرص المدمج cd، خلال ثمانينيات القرن الماضي.