وفاة امرأة في حادث قطار بجيجل

لقي شخص حتفه في حادث دهس قطار نقل المسافرين لشخص، خط جيجل اتجاه قسنطينة، بالمكان المسمى تيمديوان، ببلدية القنار بولاية جيجل.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا 38د، من أجل حادث دهس قطار نقل المسافرين لشخص. ( جيجل اتجاه قسنطينة) بالمكان المسمى تيمديوان، ببلدية القنار نشفي دائرة الشقفة.

حيث خلّف الحادث وفاة امرأة تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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