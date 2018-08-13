وفاة ثاني ضحية حادث اصطدام دراجة نارية بلافتة في سكيكدة

توفي ثاني ضحية لحادث اصطدام دراجة نارية بلافتة في مدخل مدينة بني بشير ولاية سكيكدة.

حيث كان الضحية تحت المراقبة الطبية بمصلحة الإنعاش.

ووقع حادث السير المتمثل في انحراف دراجة نارية قبل اصطدامها بلافتة، ليسفر عن هلاك شاب في الثلاثينات من العمر.